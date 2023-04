Dybala verso la convocazione contro il Milan

Paulo Dybala non ha niente di grave: né alla caviglia, né all’adduttore. Ma problemi comunque fastidiosi che non gli consentono di lavorare con la giusta intensità nella fase decisiva della stagione. "I controlli sono stati positivi, al lavoro per essere al 100% il prima possibile", ha scritto l'argentino su Instagram. Contro il Milan Dybala dovrebbe essere convocato perché il colpo alla caviglia non ha provocato lesione ai legamenti e l’ultimo problema muscolare sembra tutto sommato gestibile. Un po’ più difficile però immaginarlo protagonista per più di una mezz’ora.