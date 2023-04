Prima la vittoria sul campo e la conquista della Coppa Italia Primavera, la sesta della storia giallorossa. Poi l’omaggio toccante all’ex capitano, che da giovane aveva sollevato quella stessa coppa per la prima volta nella storia della Roma. I giocatori della Roma Primavera che ieri hanno conquistato il trofeo allo stadio Arechi di Salerno stamattina hanno reso omaggio ad Agostino Di Bartolomei, nel cimitero di Castellabate, in provincia di Salerno, dove riposa l’ex capitano romanista morto suicida il 30 maggio del 1994. Dopo aver battuto in finale ai supplementari 2-1 la Fiorentina, tutta la squadra allenata da Federico Guidi in mattinata si è recata nel cimitero campano. La Coppa Italia è stata posata sotto la lapide di “Ago”, poi tutti i giocatori -medaglia al collo- si sono raccolti in un rispettoso silenzio, come documentato da foto e video postati sui profili social ufficiali della Roma. "Quella conquistata martedì a Salerno è stata la sesta Coppa Italia di categoria della nostra storia -si legge sul sito della Roma- E la prima era stata sollevata al cielo proprio da Di Bartolomei, capitano della squadra campione nel 1974".