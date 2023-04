Dove vedere Spezia-Monza

I numeri di Spezia e Monza

Lo Spezia ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (1 vittoria, una sconfitta), dopo che aveva diviso la posta in palio solo una volta nelle precedenti sei (4 vittorie, una sconfitta). Lo Spezia è ancora imbattuto nelle sue sette partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A, grazie a tre vittorie e quattro pareggi. Da inizio 2023 nessuna squadra ha segnato meno reti in Serie A dello Spezia (12, come il Lecce); nel nuovo anno solare, inoltre, nei cinque maggior campionati europei solo l'Ajaccio (11) conta più gare senza alcuna rete all'attivo dei bianconeri (otto). Lo Spezia inoltre, non è riuscito a segnare in sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 42 partite in casa nella massima serie. Il Monza ha guadagnato 41 punti nelle sue prime 31 partite di Serie A; l’ultima squadra a fare meglio dopo le sue prime 32 gare in assoluto disputate nel massimo campionato è stata il Chievo nel 2001/02 (51 punti). Il Monza ha conquistato 19 punti nelle prime 15 trasferte di campionato; l’ultima squadra a fare meglio dopo le sue prime 16 gare esterne disputate in Serie A è stata sempre il Chievo nel 2001/02 (22 punti). La curiosità: il Monza è la squadra che ha mandato in gol più giocatori italiani in questa Serie A (11); l'ultima formazione con più calciatori italiani con almeno una rete all'attivo in rosa in una singola annata del massimo campionato è stata il Sassuolo (15 nel 2016/17).