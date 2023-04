Dove vedere Torino-Atalanta

I numeri di Torino e Atalanta

Sono 107 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 42 le vittorie del Torino, 40 i pareggi e 25 le gare vinte dall'Atalanta. Dopo aver vinto due partite di fila contro l’Atalanta nel 2019, il Torino ha perso quattro delle ultime sei gare contro i nerazzurri in Serie A (2 pareggi); per i granata sono tante sconfitte quante nelle precedenti 19 sfide con i bergamaschi (10 vittorie, 5 pari). L’Atalanta ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro il Torino; nella competizione i bergamaschi hanno una striscia aperta di successi esterni più lunga solamente contro il Cagliari (quattro). Il Torino non è riuscito a segnare più di un gol nelle ultime cinque partite di campionato e in Serie A non rimane per più gare senza almeno due reti all’attivo da ottobre 2022 (sette in quel caso). I granata hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e non rimangono per più gare interne di fila senza successi dall’aprile 2022 (3 pari, 2 sconfitte). L’Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (un pari, una sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove gare disputate nel massimo campionato (2 pareggi, 4 gare perse). La curiosità: Atalanta e Torino sono due delle tre squadre, con l’Empoli, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due).