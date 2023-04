La soddisfazione dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio: "Una delle migliori partite da quando sono qua, è stata una bellissima Inter. Merito di tutti, hanno dimostrato grandissimo spirito di gruppo". Lussazione a una spalla per Gosens: "Speriamo di non perderlo, per noi è fondamentale". Sul finale di stagione: "Fin qui abbiamo fatto una stagione emozionante e prestazioni come questa mi danno fiducia per quello che verrà" INTER-NAPOLI 3-1: HIGHLIGHTS Condividi

"Questa è stata una delle migliori partite da quando sono qua". Simone Inzaghi è il ritratto della soddisfazione dopo la bellissima vittoria in rimonta della sua Inter contro la Lazio. Una partita incredibile a San Siro, con i nerazzurri sotto nel primo tempo nonostante una buona prova. Poi, nel finale, un emozionante sorpasso che è valso l'aggancio al quarto posto in classifica: "A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che avrebbero dovuto continuare così - ha detto l'allenatore a Sky Sport -, eravamo sotto ma avevamo fatto una grandissima prestazione dopo un mercoledì molto intenso. Non dimentichiamo che giocavamo contro la seconda in classifica, ma oggi è stata davvero una bellissima Inter. Per noi era una partita importantissima, ora ne avremo altre già tra 72 ore e dobbiamo continuare così".

"Grande spirito di gruppo. Speriamo Gosens non si debba fermare" Il sorpasso è arrivato grazie a due giocatori subentrati, Lautaro Martinez e Gosens: "Ho avuto grandissimi segnali da parte di tutti - ha proseguito l'allenatore -, sia chi ha giocato dall'inizio che chi è subentrato ha dimostrato uno spirito di gruppo pazzesco. I cambi sono stati importanti, abbiamo vinto una partita fondamentale. Siamo ancora in ritardo, ma dobbiamo continuare così". Apprensione per le condizioni di Gosens, che ha dovuto lasciare il campo dopo il gol per un problema alla spalla: "Ha avuto una lussazione - ha spiegato Inzaghi -, speriamo di non perderlo perché per noi è importantissimo. Da gennaio sta facendo molto bene e si sta alternando con Dimarco, che è il titolare della Nazionale italiana. La speranza è che non si debba fermare perché abbiamo bisogno di tutti e abbiamo visto quanto sono importanti i cambi in corsa: sto alternando tutti, in questo periodo in cui giochiamo ogni 48 o 72 ore è fondamentale". vedi anche Inter-Lazio 3-1, le pagelle

"Stagione emozionante, fiducia per il finale di stagione" Inevitabile un pensiero sul finale di stagione, oltre alla corsa per il quarto posto l'Inter si giocherà anche le semifinali di Champions League: "Stiamo facendo una stagione emozionante, sappiamo che in campionato abbiamo perso punti che non meritavamo di perdere ma questo è il nostro percorso. Abbiamo fatto partite di grandissimo livello in Europa e abbiamo perso qualche punto in campionato, ma ricordiamoci anche che abbiamo vinto lo scorso 18 gennaio l'unico trofeo stagionale finora disponibile - ha concluso Inzaghi -, quindi dobbiamo continuare così e queste prestazioni mi danno fiducia per quello che verrà". vedi anche Classifica di Serie A: Inter aggancia il 4° posto

Le condizioni di Gosens A proposito di Robin Gosens, dopo il fischio finale della gara contro la Lazio l'Inter ha emesso un report medico per fare chiarezza sulle sue condizioni: "Robin Gosens - si legge sul sito nerazzurro - è stato sostituto a causa di una lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro".

