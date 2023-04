Le partite di Serie A di oggi

La domenica della 32^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Inter-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sei le partite della domenica che si apre alle 12.30, con Inter-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tre gli appuntamenti delle 15.00 con il derby campano Napoli-Salernitana , Sassuolo-Empoli e Cremonese-Verona , alle 18.00 Fiorentina-Sampdoria e alle 20.45 si chiude la giornata di campionato con Bologna-Juventus .

Gli studi di Sky Sport

Giorgia Cenni guida La Casa dello Sport Day per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani in collegamento da San Siro. Dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce Goleador - L’ora dei gol, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la Gol Collection e gli SkyLights delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli SkyLights del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.