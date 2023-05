Prima di fare il calciatore faceva l'elettricista. E gli è bastato un attimo per mandare in corto circuito un'intera città pronta alla grande festa. La scintilla di Boulaye Dià che ha spento il Maradona ha acceso però al tempo stesso i riflettori sulla sua stagione da incorniciare: sono 12 i gol in serie A (eguagliato il record di Marco Di Vaio con la maglia della Salernitana) e pure 6 assist. Arrivato dal Villarreal in estate (prestito oneroso a poco più di un milione), ci ha messo 2 partite a prendersi il posto da titolare e tre a segnare il suo primo gol, contro la Sampdoria. La firma l'ha messa anche ai mondiali in Qatar, con una rete realizzata proprio contro i padroni di casa. Con la maglia del Senegal ha vinto anche una Coppa d'Africa ma forse mai era stato festeggiato così dai suoi compagni, come questa domenica. Eppure di gol pesanti ne aveva già fatti come questo, l'anno scorso in semifinale di Champions contro il Liverpool.