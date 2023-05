L'aprile da incubo della Juventus

Aprile è finito. Per fortuna dirà Allegri perché forse peggio di cosi non potrà andare . Il pareggio di Bologna ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive in campionato ma ha confermato l'astinenza da vittoria . Appena 2 contro Verona e Sporting Lisbona su 9 partite tra serie a e Coppe. Una media di un punto a partita , nettamente la peggiore del nuovo anno juventino.

Male anche l'attacco con una media di mezzo gol a partita . Attacco che ha ritrovato il gol con uno dei suoi uomini di reparto, Milik , dopo un mese. L'ultimo attaccante in gol era stato Kean il primo aprile contro il Verona. Milik protagonista nel bene e nel male. Il gol del pari ha cancellato un rigore calciato in maniera inspiegabile.

I giovani

Si possono spiegare come frenesia legata alla poca esperienza gli errori di Iling e soprattutto di Soulé sottoporta, ma di certo I giovani della Next Gen rappresentano l'aspetto positivo di Bologna in particolare e della stagione della Juventus in generale. Adesso la squadra si tuffa in un mese di maggio ancora ricco di impegni. Allegri ha detto che è questo il momento piu difficile della stagione perche ci si gioca in un mese la differenza tra un anno positivo e un fallimento. La linea è sottilissima e Allegri lo sa.