Tornano dal 1' nella Juve Di Maria e Vlahovic, così come Bremer in difesa. Allegri fa riposare Rabiot (non convocato) e Alex Sandro. Il Lecce parte forte col gol di Ceesay, che però viene annullato per fuorigioco. Al 15' sblocca Paredes su punizione. Poco dopo bis di Miretti su assist di Fagioli, ma anche qui c'è fuorigioco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

