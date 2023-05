Dalla soddisfazione per i risultati economici e sportivi alla questione stadio, diversi gli argomenti affrontati dal presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un'intervista a Rai Radio 1. Ospite di 'Radio Anch'io Sport', il numero uno rossonero ha esordito facendo un bilancio dei suoi anni alla guida del club: "Sono diventato presidente nel 2018 - ha detto Scaroni - e da allora abbiamo fatto una progressione davvero fantastica . Nel 2019/20 siamo arrivati in Europa League, nella stagione successiva in Champions e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato. Ora, dopo tanti anni, siamo in semifinale di Champions. Dunque possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi, ma lo stesso vale per quelli economici che cominciano a darci soddisfazioni. Io sono dell'idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile raggiungere quelli sportivi. L'obiettivo di quest'anno è avere un bilancio in attivo . Il fatturato è aumentato molto, supereremo i 350 milioni. I nostri ricavi crescono e spero proprio sia l'anno in cui le nostre cifre saranno positive: l'ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molto tempo fa".

"Presto una soluzione per lo stadio"

Inevitabile anche un accenno alla questione stadio: "Il tema è talmente trito e ritrito - ha proseguito il presidente del Milan - che ormai sui social mi chiamano 'Paolo Stadioni'. Dico solo che le ipotesi di ristrutturazione di San Siro, che abbiamo valutato come prima idea, diventano impossibili considerando che ci sono due squadre che giocano in quello stadio e che giocano sempre in Champions. Il numero di partite rende impossibile fare dei lavori pesanti in quello stadio. Ci stiamo guardando intorno per trovare delle soluzioni e siamo fiduciosi di trovarle quanto prima". Nessun dubbio sull'appeal del nostro campionato: "Non credo che la Premier League sia irraggiungibile per la Serie A, a me non piace essere pessimista. Certo, abbiamo ancora tanta strada da fare, ma con i risultati sportivi di quest'anno sono convinto che la Serie A acquisterà nuovi spettatori e dunque anche nuovi incassi in tutto il mondo". Idee chiare anche sulla giustizia sportiva: "È un peccato che non possa esprimersi in tempi rapidi, ma se queste sono le regole dobbiamo accettarle".