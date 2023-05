Il soldato Bryan, lo stakanovista di Mou

Nella Roma di questo finale di stagione, in corsa per un piazzamento Champions e per la finale di Europa League ma anche in piena emergenza infortuni, c'è un giocatore che fin qui le ha giocate quasi tutte e in quasi tutti i ruoli...

Disponibilità a ricoprire diversi ruoli, specializzato nel risolvere i problemi. In piena emergenza, Cristante c'è. Pronto a scalare difensore centrale, come con il Milan, per l'infortunio in campo di Kumbulla : stagione finita che si aggiunge alle altre assenze tra i centrali di Smalling e LIorente . La versatilità di Cristante ha garantito a Mourinho, e agli allenatori che lo hanno preceduto a Roma, di utilizzarlo in ogni zona del campo. Difensore , regista , mediano o trequartista .

È stato finora titolare nel 90% delle partite disputate in totale dalla Roma. In evidenza come rubapalloni in mezzo al campo e primo per distacco in Serie A alla voce "tackle vinti": 100 in totale, davanti a Hjumand del Lecce, Danilo e Lobotka. Jolly utilissimo per tamponare l'emergenza dei 7 assenti tra infortuni e squalifiche, più Dybala a mezzo servizio e da valutare giorno per giorno per preservarlo da ricadute e utilizzarlo part time e in modo decisivo come nel gesto tecnico da cineteca contro il Feyenoord. Dalle magie da gestire per prevenire infortuni, ai muscoli di ferro di uno Stakanov in campo sempre e ovunque. Monza-Roma mercoledì sera e Roma-Inter sabato sera. In entrambe ci sarà Cristante. Il fedelissimo di Mourinho, al quale è impossibile rinunciare.