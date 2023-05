Sospiro di sollievo per Robin Gosens. In seguito all'infortunio alla spalla accusato dopo il gol contro la Lazio, l'esterno dell'Inter ha effettuato nella giornata di martedì una risonanza magnetica che ha scongiurato lesioni. Confermata, dunque, la bontà del percorso terapeutico intrapreso: Gosens avrà la spalla immobilizzata per una settimana, poi lo staff medico dell'Inter effettuerà nuove valutazioni per capire se ci sono le condizioni per averlo a disposizione per la semifinale di ritorno in Champions League contro il Milan, in programma martedì 16 maggio.