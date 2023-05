San Siro sarà sold out per la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter, con 76mila spettatori presenti. Intanto, il club nerazzurro ha dato nuove disposizioni per le fasi di vendita successive dei tagliandi per il ritorno, in programma martedì 16 maggio Condividi

Cresce l'attesa per il doppio derby milanese di Champions League che si giocherà mercoledì 10 maggio (gara di andata, Milan-Inter) e martedì 16 maggio (gara di ritorno, Inter-Milan). San Siro sarà sold out per Milan-Inter, con 76mila spettatori presenti, ma ci sono ancora le possibilità per acquistare un biglietto per l'euroderby di ritorno. Il club nerazzurro, infatti, ha dato nuove disposizioni per la vendita dei tagliandi e ha fatto sapere che oggi, martedì 2 maggio, terminerà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati alla stagione corrente. In particolare, nella giornata di oggi, potranno acquistare i biglietti gli abbonati al campionato corrente il cui posto è stato riservato alla UEFA o alla tifoseria ospite del Milan, con quest’ultima che occuperà l’intero secondo anello blu.

Le novità per giovedì 4 e venerdì 5 maggio Le novità per i tifosi nerazzurri riguardano le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 maggio. La vendita anticipata riservata agli abbonati, prevista inizialmente per mercoledì 3 maggio, che potranno acquistare fino ad altri 2 biglietti a testa, slitta a giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Nello specifico, giovedì 4 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata gli abbonati alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive con capienza stadi 100% (stagione 22-23, 19-20, 18-19, 17-18). Un gruppo di 15.000 tifosi, composto anche da abbonati da 7-8 o anche 10 e più stagioni consecutive, i quali avranno quindi priorità e prima scelta dei posti. Venerdì 5 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata tutti gli altri abbonati. Naturalmente, chi ha acquistato dei biglietti nella giornata di giovedì 4 maggio non potrà comprare ulteriori tagliandi in questa fase di vendita.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie