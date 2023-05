Tante novità per Pioli in vista di mercoledì alle 21 a San Siro. Chance dall'inizio per De Ketelaere e Vranckx, davanti il centravanti è Origi. In difesa cambia la coppia di centrali con Kalulu e Thiaw. Ballardini potrebbe scegliere il tandem Okereke-Dessers con Buonaiuto a supporto. Torna Sernicola, out Quagliata per due turni