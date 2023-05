Inter, chi riposa in vista di Roma ed euroderby?

Serie A

Corsa Champions ancora più accesa dopo i due scontri diretti della 32^ giornata. L'Inter batte la Lazio e, approfittando dell'1-1 dell'Olimpico tra Roma e Milan, aggancia il quarto posto. Si avvicina anche l'Atalanta con la vittoria di Torino. Ecco risultati e calendario delle maggiori pretendenti all'Europa. Con la Juve che, dopo sospensione della penalizzazione di 15 punti (e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale) è ora al terzo posto

REGOLE ORDINAMENTO CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI



Per il campionato 2022/23, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti, (tranne lo scudetto che andrebbe assegnato con uno spareggio). Si considereranno quindi nell'ordine: