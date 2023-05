I numeri di Lazio e Sassuolo

La Lazio ha battuto 11 volte il Sassuolo in Serie A (3 pareggi, 5 sconitte), la Juventus è l’unica squadra ad aver ottenuto più successi contro i neroverdi nel massimo campionato (14). Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A (14 gol); i neroverdi hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione solamente contro l’Atalanta (10). La Lazio ha subito quattro gol nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 10; i biancocelesti, inoltre, hanno perso due partite di fila per la prima volta da gennaio, e non arrivano a tre sconfitte consecutive nella competizione da luglio 2020. La Lazio ha perso 0-1 l’ultima partita casalinga di Serie A e non rimane due gare interne di fila senza reti nella competizione dal 2007. Il Sassuolo ha attualmente 43 punti e in tutte le precedenti tre stagioni di Serie A ha raggiungo almeno 46 punti dopo 33 partite: 46 nel 2021/22, 52 nel 2020/21 e 47 nel 2019/20. Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre trasferte di campionato (1 vittoria, 2 sconfitte) e in Serie A non arriva a quattro gare esterne di fila con almeno due gol subiti da ottobre 2021.