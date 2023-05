La Lega Serie A oggi e domani scende in campo per la prima volta a fianco della Fondazione ‘Fioravante Polito’ per promuovere il Passaporto Ematico, intitolato alla memoria dei calciatori, prematuramente scomparsi, Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani. In occasione della 33esima giornata di campionato, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani. L’obiettivo è non soltanto veicolare un messaggio che inviti tutti gli sportivi ad avere cura di sé e del proprio stato di salute, ma anche prevenire ed impedire fenomeni tragici in campo, rendendo obbligatori i controlli dei valori ematici e cardiaci. Questi risultano indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva per tutti coloro che intendono praticare attività sportive agonistiche e non. In tal modo, è possibile indagare e rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, consentendo un pronto intervento a tutela della salute. Il certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, potrà essere rilasciato agli sportivi solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo. Sensibilizzare, quindi, ma anche promuovere l’iniziativa affinché possano diffondersi nelle squadre i controlli ematici da effettuare come screening iniziale in aggiunta a quelli abituali: Emocromo; Glicemia; VES; Creatinina; Transaminasi.