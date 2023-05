Le probabili formazioni della 33^ giornata

Tutte le ultime sul turno infrasettimanale. Il turnover è dietro l'angolo: Pioli fa riposare Leao e Giroud. Inter con Gosens assente e con Dzeko in pole. Allegri torna al 3-5-1-1 con Vlahovic e Di Maria dentro dal primo minuto. Sarri è senza Romagnoli e Cataldi e propone Marcos Antonio mentre Mourinho arretra Celik in difesa con Bove titolare in mediana

Come sempre il turno infrasettimanale porta con sé tanti punti interrogativi. Se poi non ci sono scontri diretti né in alto né in basso, allora il “problema turnover” si fa serio per i vari fantallenatori. Il Napoli attende l’aritmetica certezza del titolo mentre in zona Champions ogni passo farlo può essere decisivo: sulla carta quasi tutte le contendenti hanno gare non impossibili ma sappiamo bene che lo scivolone è dietro l’angolo.