Serie A 2024-25, il 4 luglio il nuovo calendario

L'inizio della stagione sarà nel weekend del 17-18 agosto , con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi prima della sosta per le Nazionali. Il campionato di serie A si concluderà il 25 maggio 2025

Le soste per le Nazionali

Sono quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre la Final Four di Supercoppa Italiana andranno in scena a gennaio 2025 in Arabia Saudita.

prima sosta: 2-10 settembre 2024

seconda sosta: 7-15 ottobre 2024

terza sosta: 11-19 novembre 2024

quarta sosta: 17-25 marzo 2025