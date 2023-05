Nuovo bollettino sul presidente del Monza, ricoverato all'ospedale San Raffaele dallo scorso 5 aprile (e dal 16 aprile nel reparto di degenza ordinaria): "Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica", si legge

"Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". Questo il nuovo bollettino medico diramato mercoledì 3 maggio dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Il presidente del Monza è all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile, quando era stato ricoverato in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare, complicazione sorta nel quadro della leucemia mielomonocitica cronica di cui Berlusconi soffre da tempo. Dal 16 aprile è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria, dove proseguono le terapie e il costante monitoraggio dei parametri funzionali.