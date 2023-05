Cattive notizie per Gasperini, in vista della fondamentale sfida in chiave Champions di domenica con la Juve: sicuramente out il difensore uscito per infortunio contro lo Spezia, in forte dubbio l'attaccante che ha accusato un fastidio nel riscaldamento prima dell'ultima gara di campionato

Un difensore che darà forfait sicuro e un attaccante a forte rischio, in vista del prossimo impegno contro la Juventus. La terza vittoria consecutiva in campionato ha lasciato strascichi, all’Atalanta, che il giorno dopo il successo sullo Spezia ha avuto aggiornamenti non positivi sulle condizioni di José Luis Palomino e di Rasmus Hojlund. Il difensore, entrato in campo al posto di Scalvini al minuto 67 ma uscito un quarto d’ora dopo per un infortunio muscolare al flessore destro, è in attesa di accertamenti ma Palomino sarà sicuramente out per la sfida di domenica alle 12.30 contro la Juve. Diverso il discorso per Hojlund: l’attaccante danese, dato per titolare contro lo Spezia, ha accusato un fastidio nel riscaldamento, come poi spiegato anche da Gasperini nella conferenza stampa post partita. Per lui l’Atalanta parla di “quota di edema fibrillare al muscolo ileo psoas destro”: le sue condizioni sono da valutare giorno per giorno, ma Hojlund è fortemente in dubbio per la fondamentale sfida in chiave Champions di domenica