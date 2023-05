Mou contro Chiffi, Procura Figc apre indagine

Dopo le dure parole dell'allenatore giallorosso nei confronti dell'arbitro Chiffi la Procura federale ha aperto un'indagine. In seguito al match contro il Monza Mourinho ha dichiarato: "Chiffi il peggior arbitro visto in carriera. Io in panchina con un microfono per proteggermi". LE DICHIARAZIONI DI MOURINHO DOPO MONZA-ROMA Condividi

Il procuratore federale ha aperto un'indagine per le dichiarazioni rese dell'allenatore deI giallorossi José Mourinho nel dopo gara della partita Monza-Roma, contenenti giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Chiffi. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Da verificare anche se all'allenatore verranno contestate anche le dichiarazioni sulle 'ricusazioni arbitrali' ("Non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo'").

Cosa ha detto Mourinho dopo Monza-Roma Dopo il pareggio contro il Monza, Mourinho in conferenza stampa ha rilasciato dure dichiarazioni, in particolare nei confronti dell'arbitro Chiffi: "Questo risultato si adatta al peggior arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi. Io penso che l'arbitro non ha avuto grandi influenze sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco all'ultimo minuto. Doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non dà il rosso a me perché non gli ho dato l'opportunità. È un po' il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo', io ho finito di allenare a venti-trenta minuti dalla fine perché sapevo che altrimenti mi avrebbe espulso".