Nel video le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Monza Raffaele Palladino: "Chiffi è stato uno dei migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Non ho mai visto protestare in questo modo una panchina avversaria, una roba scandalosa quello che hanno fatto oggi"

MONZA-ROMA 1-1, HIGHLIGHTS - LE PAROLE DI MOURINHO