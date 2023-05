Nel video il pensiero di Diego Armando Maradona Junior per il papà: "Peccato tu non sia qui. E' triste non averlo avuto accanto per abbracciarlo. Avrebbe meritato di vedere uno scudetto e che il Napoli potesse festeggiare lo scudetto con lui allo stadio"

SCUDETTO NAPOLI, LO SPECIALE - LA DIRETTA DI VENERDI'