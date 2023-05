Dove vedere Milan-Lazio

I numeri di Milan e Lazio

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 su 159 sfide (completano il quadro 69 successi rossoneri e 31 vittorie biancocelesti); l’ultimo pareggio tra le due formazioni risale però al 25 novembre 2018 (1-1). Dopo aver ottenuto il successo nel match d’andata contro il Milan, i biancocelesti potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i rossoneri per la seconda volta in Serie A, dopo il 1977/78. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro la Lazio disputate nel girone di ritorno in Serie A (una sconfitta), tante vittorie quante nei precedenti 16 di questi incroci (10 pareggi, 2 sconfitte). Considerando gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa Serie A, soltanto il Napoli (24 in 11 match) ha guadagnato più punti di Lazio (21 in 11 sfide) e Milan (15 in 10 gare). Il Milan ha pareggiato quattro degli ultimi cinque incontri di Serie A (una vittoria). Il ruolino di marcia della Lazio di Sarri ha portato i biancocelesti a ottenere 25 punti nelle ultime 11 giornate (8 vittorie, un pari, 2 sconfitte), più di ogni altra squadra nello stesso periodo. La curiosità: Ciro Immobile ha preso parte a nove gol nelle sue ultime otto sfide contro il Milan in campionato (sette reti e due assist). L’attaccante della Lazio ha però vinto solo tre delle sue 15 partite contro i rossoneri in Serie A (4 pari, 8 sconfitte), contro nessuna squadra ha ottenuto meno successi nel torneo (minimo 10 sfide).