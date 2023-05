Dove vedere Roma-Inter

I numeri di Roma e Inter

La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A: 75 in 179 sfide, completano il quadro 54 pareggi e 50 successi giallorossi. L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (4 vittorie, 6 pareggi), l’unico successo giallorosso nel periodo risale però alla gara d’andata dello scorso 1 ottobre. Dopo il successo nel match d’andata, la Roma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Inter per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2016/17 (con Luciano Spalletti in panchina) e il 1994/95 (con Carlo Mazzone alla guida). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte contro la Roma in campionato (2 vittorie, 3 pareggi), solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza sconfitta fuori casa contro i giallorossi in Serie A: otto match di fila tra il 1933 e il 1940. Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti (nove), segnato meno reti (nove) e perso più volte (sei). La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in gare casalinghe nel 2023 in Serie A: 22 in 9 match interni (7 vittorie, un pari, una sconfitta), registrando ben sette clean sheet nel periodo. L’Inter ha segnato 12 reti nelle ultime tre gare di campionato, dopo che nelle precedenti 11 di questo girone di ritorno ne aveva realizzate appena 10; i nerazzurri potrebbe segnare più di due gol in quattro incontri di Serie A consecutivi per la terza volta negli ultimi 55 anni, dopo il 2017 e il 2020. La curiosità: Edin Dzeko, che ha segnato 85 reti in 199 partite nel massimo campionato con la Roma, dopo la doppietta contro il Verona, può diventare il quarto giocatore straniero capace di andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 36 anni, dopo Miroslav Klose, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.