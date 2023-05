Era l'8 maggio del 1983, con un pareggio in casa del Genoa la Roma diventava campione d'Italia. All'Olimpico, prima del match contro l'Inter, è andata in scena la celebrazione di quel titolo con la sfilata dei giocatori in campo. Videomessaggi per Falcao, Prohaska e Ancelotti. Poi il commosso ricordo di Maldera, del capitano Di Bartolomei, dell'allenatore Liedholm e del presidente Viola

