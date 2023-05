Dopo la vittoria sulla Roma in campionato, l'Inter è tornata subito al lavoro per preaparare al meglio la semifinale di Champions contro il Milan (l'andata si giocherà mercoledì 10 maggio). Allenamento di scarico per la squadra divisa in due gruppi, tra chi ha giocato contro la Roma e chi non ha giocato o ha giocato poco. D'Ambrosio ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a buon ritmo e probabilmente riuscirà a recuperare per mercoledì.

Le condizioni di Gosens

Robin Gosens ha terminato la settimana di immobilizzazione della spalla e ha fatto oggi una prima parte di lavoro con e senza il pallone, ma in questo caso la prudenza porterà Inzaghi a non convocarlo sperando che il giocatore si rimetta completamente in forma tra Sassuolo e derby di ritorno. La sua situazione è da valutare giorno per giorno perché il giocatore farà di tutto per convincere l’allenatore in questi giorni a portarlo in panchina mercoledì sera contro il Milan.