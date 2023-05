"Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli". Così il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, rivolgendosi ai tifosi durante la festa al Maradona per il 3° scudetto. Pochi secondi prima De Laurentiis si era rivolto così a Giuntoli: "Cristiano, c’è da lavorare questa estate. Abbiamo iniziato un ciclo e ora dobbiamo vincere, vincere, vincere". Il ds ha un contratto, ma sono insistenti le voci di una Juve interessata a portarlo a Torino