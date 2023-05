Attesa per la pubblicazione delle motivazioni sul dispositivo del Collegio di Garanzia dello sport sul processo plusvalenze per la Juventus che in terzo grado ha visto la restituzione temporane adei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri in attesa di una nuova pronuncia della Corte di Appello Federale Condividi

Un maggio di sentenze e di risposte. Un mese per fare chiarezza. Sono attese fra oggi e domani le motivazioni del Collegio di Garanzia dello sport che, lo scorso 20 aprile, aveva modificato quanto deciso dalla Corte di Appello della Figc congelando il -15 della Juventus in attesa di nuovo giudizio e accogliendo tutti i ricorsi tranne quelli di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini (le cui sentenze sono diventate definitive in quanto esauriti i gradi di giudizio della giustizia sportiva).

La penalizzazione della Juventus Il Collegio ha confermato che un illecito è stato commesso, ribadendo le sanzioni ai danni dei massimi dirigenti della Juventus (a parte Arrivabene che all'epoca dei fatti era consigliere e pur avendo una posizione simile a quella di Nedved rimandato alla Corte Federale, ha avuto un trattamento diverso). L'articolo 4 – quello della famosa slealtà sportiva - del resto rimane in vita, nonostante la Juventus avesse chiesto di mantenere unicamente il 31, che avrebbe comportato un'ammenda. Per queste ragioni, pur in attesa delle fondamentali motivazioni del Consiglio, è praticamente impossibile ipotizzare una cancellazione della penalizzazione in punti. Punti che potrebbero essere confermati, ma con una più dettagliata spiegazione da parte della Corte, oppure che potrebbero diminuire, assai difficilmente aumentare.

Il principio dell’afflittività Bisogna considerare poi l’aspetto dell’afflittività: da codice infatti la sanzione, pur stabilita in base alla reale gravità dell’illecito, deve essere efficace in termini di classifica altrimenti ricadrà sul successivo: non potrà ad esempio mantenere la Juve in zona Champions qualora lo fosse.

Quando si riunirà la Corte d’Appello Federale La Corte d’Appello Federale si riunirà di nuovo verso la fine del mese di maggio, alla presenza della procura federale, della difesa e della corte in diversa composizione. In discussione naturalmente solo le eccezioni del Collegio di Garanzia. L’intenzione è chiudere il discorso su questo filone entro fine campionato, così la Uefa avrebbe a sua volta modo di esprimersi.

Il secondo filone Quello su manovra stipendi, partnership e compensi fittizi agli agenti, potrebbe invece ricadere sul prossimo campionato. La procura della Figc ha notificato lo scorso 12 aprile alla Juventus e a otto ex dirigenti del club la "conclusione delle indagini". Il capo di imputazione è - come per le plusvalenze - la violazione dell'art 4 che prevede l'obbligo di lealtà e correttezza sportiva. Non compare invece l’articolo 31 che disciplina accordi tra società e giocatori e che avrebbe potenzialmente comportato sanzioni ancora più pesanti. Tra i destinatari della notifica non ci sono i calciatori che hanno concluso con il club accordi sulla manovra stipendi.