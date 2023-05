Dopo l'aritmetica retrocessione in B, l'allenatore della Sampdoria promette: "Risaliremo più forti. Il mio futuro? Ora non riesco a pensare al domani". Romei (vice presidente Samp): "Adesso la partita più importante è fuori dal campo. Il club è un patrimonio del calcio italiano che non deve ripartire da più in basso della Serie B"

“C’è poco da commentare: è un giorno duro da digerire per tutti i tifosi doriani e per noi che abbiamo lavorato in questi mesi provando a fare le cose giuste". Dopo la sconfitta contro l'Udinese, che ha condannato aritmeticamente la Sampdoria alla retrocessione in Serie B, Dejan Stankovic si presenta in conferenza stampa comprensibilmente amareggiato. "La Sampdoria non merita di stare in questa situazione ma risaliremo più forti di prima: la ruota girerà anche da questa parte. Con dignità abbiamo lottato, in campo noi e i tifosi in tribuna: ci sono sempre stati vicino, nei momenti duri e difficili eravamo insieme e questa società merita di più perché è bella da fuori e da dentro. Auguro a tutti i doriani che questa situazione si risolva in meglio perché questa società merita ogni bene in questo mondo".

Sul futuro

"Il mio futuro? Non posso dire nulla del futuro, non sono il diretto interessato. Queste domande sono per qualcun altro, io ci ho provato e non è bastato. In questo momento sono molto deluso, non ho parole per descrivere come mi sento e non riesco a pensare al domani”.

"Quagliarella? Movimenti da insegnare"

Infine su Quagliarella: "Cosa gli ho detto dopo la sostituzione? Quello che ci siamo detti me lo tengo per me. Ma sono belle cose. Lui ha le qualità. Purtroppo ha qualche anno di più, ma il suo vedere il gioco e i suoi movimenti sono da insegnare".