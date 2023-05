Dove vedere Sassuolo-Bologna

I numeri di Sassuolo e Bologna

Il Sassuolo ha vinto quattro dei sette più recenti incontri in Serie A contro il Bologna (1 pari, 2 sconfitte), dopo che non aveva registrato successi nei precedenti sette (2 pareggi, 5 sconfitte). Il Bologna è andato a segno in tutte le otto trasferte giocate in Serie A contro il Sassuolo: quella dei neroverdi è infatti la formazione che i rossoblù hanno affrontato più volte fuori casa nella competizione (otto) tra quelle contro cui hanno sempre trovato la rete. Il Bologna ha vinto la gara d’andata di questo campionato contro il Sassuolo (3-0 con le reti di Aebischer, Arnautovic e Ferguson) e potrebbe ottenere i tre punti in entrambe le sfide stagionali contro i neroverdi per la seconda volta in Serie A, dopo il 2017/18, con Roberto Donadoni in panchina. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi otto derby contro avversarie dell’Emilia-Romagna in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), perdendo tuttavia due dei tre più recenti (una vittoria), in entrambe le occasioni contro il Bologna. Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A risale al febbraio 2022. Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato, pareggiando la restante del parziale: è lo stesso numero di successi che aveva registrato nelle precedenti 14 partite interne di Serie A (3 apri, 7 sconfitte). La curiosità: Riccardo Orsolini ha segnato quattro gol in Serie A contro il Sassuolo, contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione (quattro anche contro la Sampdoria); in particolare, l’attaccante del Bologna è andato a segno contro i neroverdi esattamente una volta in ciascuno dei precedenti quattro anni solari.