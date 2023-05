Carnesecchi: "Mi ispiro a Courtois, sogno una big"

Serie A

Retrocessione aritmetica per la Sampdoria con quattro giornate d'anticipo. Evitare la Serie B è l'obiettivo delle 6 squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza. Successi preziosissimi per Cremonese e Verona, che vincono gli scontri diretti rispettivamente contro Spezia e Lecce. Tre punti d'oro anche per l'Empoli quasi al sicuro: battuta la Salernitana. Ecco la situazione in coda alla classifica GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A