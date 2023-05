Le probabili formazioni della 35^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Lazio con Vecino recuperato ma Basic out per Lecce. Pioli perde Bennacer e non rischia Leao. Turnover abbastanza massiccio anche per la Juventus. Inzaghi cambia dietro e davanti: tocca a Correa e Lukaku. Mourinho si coccola Bove e deve decidere chi mettere in attacco. Atalanta con gli uomini contati

PROBABILI FORMAZIONI 35^ GIORNATA: I' CAMPETTI'