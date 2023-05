In corso la cena tra allenatore e presidente, che si sono visti in centro. Presente anche l’ad Chiavelli. Il Napoli ha esercitato l'opzione per il contratto di Spalletti (dura un altro anno, allungarlo può essere un tema) la cena serve a ricalibrare il rapporto e immaginare il nuovo Napoli: programmi, strategie e mercato. Il presidente è arrivato da Roma, uscendo da Castel Volturno Spalletti aveva invece indossato la maschera di Osimhen e tentato ironicamente di sviare i cronisti: “Vi depisteremo”