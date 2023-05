Allegri pensa a Kean-Milik in attacco per battere la Cremonese e rafforzare il secondo posto. Kostic torna titolare a sinistra, mentre a destra possibile che Barbieri possa dare un turno di riposo a Cuadrado. In difesa torna Bremer, in porta Perin. Ballardini non ha Dessers e conferma Ciovani, decisivo contro lo Spezia, al centro dell'attacco. Ballottaggio tra Galdames e Benassi sulla trequarti