Dove vedere Salernitana-Atalanta

I numeri di Salernitana e Atalanta

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, la Salernitana non ha vinto alcuno dei 14 confronti giocati finora contro l’Atalanta: sette vittorie dei bergamaschi, compresa quella nel match di andata (8-2) dello scorso gennaio, e sette pareggi il bilancio del parziale. La gara di andata è terminata 8-2 per l’Atalanta: quella è stata sia la sfida in cui i granata hanno subito più gol in un singolo match di Serie A, sia la partita in cui gli orobici hanno realizzato il maggior numero di reti in un match nella loro storia nel massimo torneo. La Salernitana ha perso l’ultimo match di campionato contro l’Empoli (1-2), interrompendo così una serie di 10 risultati utili consecutivi (2 vittorie, 8 pareggi) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Paulo Sosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la Salernitana è in serie positiva da cinque gare di campionato all’Arechi; due vittorie e tre pareggi nel periodo: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i granata non hanno mai collezionato più partite interne senza ko con lo stesso allenatore nel massimo torneo. L’Atalanta ha perso l’ultimo turno di campionato contro la Juventus senza trovare la via del gol; l’ultima volta in cui i bergamaschi hanno subito due ko di fila restando a secco di reti in Serie A risale alle ultime due gare dello scorso torneo, contro Milan ed Empoli. L’Atalanta incassa gol da nove partite di campionato e potrebbe subire reti per più match consecutivi in un singolo torneo di Serie A per la prima volta sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.