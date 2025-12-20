Offerte Sky
Bologna: per Bernardeschi frattura della clavicola, operazione e sei settimane di stop

bologna

Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra. L’attaccante del Bologna sarà operato martedì, tempi di recupero previsti di circa sei settimane 

SUPERCOPPA, FINALE NAPOLI-BOLOGNA

Frattura della clavicola, intervento e sei settimane di stop. Questi gli esiti degli esami svolti da Federico Bernardeschi. L’attaccante, uscito ieri al 40' del primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, si è sottoposto questa mattina a Bologna a esami che hanno evidenziato, come si legge in una nota del club rossoblù, “una frattura della clavicola sinistra". L’attaccante del Bologna, precisa la nota, "sarà operato martedì, tempi di recupero previsti di circa sei settimane”.

Bologna, quali partite salta Bernardeschi

Si era capito subito che l’infortunio non fosse di poco conto. Caduto malamente dopo uno scontro di gioco, Bernardeschi era rimasto a terra dolorante. “Si è rotto la spalla” aveva riferito alla sua panchina il compagno Orsolini. E oltre alla finale di Supercoppa, Bernardeschi in campionato salterà le sfide contro Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa e Verona (15 gennaio). Non giocherà nemmeno gli ultimi due impegni del girone di Europa League, contro Celtic e Maccabi Tel Aviv.

Bologna, lunedì finale col Napoli

Intanto, a Riad, i rossoblù preparano la finale di Supercoppa italiana di lunedì contro il Napoli. La squadra di Vincenzo Italiano ha ripreso questa mattina gli allenamenti. Seduta di scarico in piscina per chi ieri ha giocato titolare, partitella a campo ridotto al Prince Faisal Bin Fahd Stadium per tutti gli altri.
Lukasz Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole.

