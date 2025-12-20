Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra. L’attaccante del Bologna sarà operato martedì, tempi di recupero previsti di circa sei settimane SUPERCOPPA, FINALE NAPOLI-BOLOGNA

Frattura della clavicola, intervento e sei settimane di stop. Questi gli esiti degli esami svolti da Federico Bernardeschi. L’attaccante, uscito ieri al 40' del primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, si è sottoposto questa mattina a Bologna a esami che hanno evidenziato, come si legge in una nota del club rossoblù, “una frattura della clavicola sinistra". L’attaccante del Bologna, precisa la nota, "sarà operato martedì, tempi di recupero previsti di circa sei settimane”.

Bologna, quali partite salta Bernardeschi Si era capito subito che l’infortunio non fosse di poco conto. Caduto malamente dopo uno scontro di gioco, Bernardeschi era rimasto a terra dolorante. “Si è rotto la spalla” aveva riferito alla sua panchina il compagno Orsolini. E oltre alla finale di Supercoppa, Bernardeschi in campionato salterà le sfide contro Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa e Verona (15 gennaio). Non giocherà nemmeno gli ultimi due impegni del girone di Europa League, contro Celtic e Maccabi Tel Aviv.

