Dove vedere Lazio-Cremonese

I numeri di Lazio e Cremonese

La Cremonese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (1N, 5P): 2-1il 24 marzo 1996, grazie a una doppietta di Andrea Tentoni, dopo il vantaggio iniziale di Paolo Negro. La Cremonese è la squadra attualmente in Serie A contro cui la Lazio vanta la miglior percentuale di vittorie interna nel massimo campionato: 88%, grazie a sette successi in otto precedenti in casa dei biancocelesti (1N). La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (4N, 2P), incluse tutte quelle disputate nel 2025 (4N, 1P): i biancocelesti non terminano un anno solare senza successi contro avversarie provenienti dalla Serie B dal 1988, quando giocarono soltanto tre partite perché erano anch'essi neopromossi. L'Olimpico di Roma è lo stadio in cui la Cremonese ha disputato più incontri senza mai tenere la porta inviolata in Serie A: 27 reti subite in 12 precedenti contro Roma e Lazio (una media di 2.3 a partita); i grigiorossi hanno vinto solo una di queste gare (1N, 10P): 2-1 il 3 ottobre 1993 contro i giallorossi. La Lazio è rimasta imbattuta in sei delle sette gare casalinghe di questa Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha segnato otto delle 13 reti nel corso dei primi tempi. Dopo essere rimasta imbattuta in otto delle prime nove gare di questa Serie A (3V, 5N), la Cremonese ha perso quattro delle successive sei (2V); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Torino nell'ultima giornata, i grigiorossi potrebbero subire due sconfitte consecutive senza segnare nel torneo per la prima volta da febbraio 2023.