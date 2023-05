Quarta sconfitta (indolore) in Serie A per il Napoli campione d'Italia , che si ferma all'U-Power Stadium. Vince l'ottimo Monza di Palladino, 2-0 grazie alle reti di Mota e dell'ex Petagna. Battuta d'arresto per gli azzurri, che arrivavano da 6 risultati di fila prima del pomeriggio in Brianza. Un ko analizzato nel post-partita da Luciano Spalletti : "La nostra qualità è tenere palla, farla girare e piazzarci nella metà campo avversaria. Oggi c’è stata meno pulizia di gioco, diventa più difficile se dobbiamo rincorrere sulle ripartenze . È l’esatto contrario di ciò che vogliamo fare e ci mette in difficoltà". Cosa ha detto alla squadra per tenere alte le motivazioni? "Quando si perde c’è sempre fastidio, lo subiscono anche i miei giocatori. Sei un professionista perché ti comporti sempre alla stessa maniera, cercando gli stessi obiettivi. Questa settimana i ragazzi si sono allenati benissimo, giocare sotto il nostro livello non deve succedere ma si sono comunque impegnati ".

"Il Napoli è attrezzato per rinforzarsi"

Entrato a partita in corso, Kvaratskhelia è stato commentato dal suo allenatore: "Sa fare molto bene la fase offensiva, deve migliorare in altre cose. La sua posizione rende più facile il lavoro degli altri. È un calciatore favoloso in fase di possesso, crea attenzione negli avversari e libera spazi per i compagni. Per me è stratosferico". Il Napoli ha già conquistato lo scudetto e, a differenza delle altre big, può programmare in anticipo la prossima stagione: "Il Napoli è abituato a farlo, ora bisogna essere pronti a farlo all’improvviso. Vale anche per i giocatori. È come stoppare bene il pallone. È un discorso in generale: il Napoli è attrezzato per costruire la squadra. Un anno fa ci siamo trovati a sistemare qualcosa all’ultimo: Giuntoli ha proposto giocatori di prima qualità. E ce ne sono altri nel mirino, da valutare ancora più in profondità".