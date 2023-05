Intervistato dal Financial Times, prestigioso quotidiano economico di Londra, il presidente del Napoli ha individuato la chiave del successo della sua società, portando nel calcio la sua esperienza da produttore cinematografico. La svolta c'è stata in estate con le cessioni dei veterani: "La loro voglia di vincere era esaurita, non ci credevo più"

Aver applicato al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio De Laurentiis è questo il segreto del successo che ha portato il suo Napoli a vincere lo scudetto. In un'intervista al Financial Times, il produttore cinematografico e presidente dalla squadra di calcio azzurra ripercorre "l'avvincente storia di svolta" iniziata al momento dell'acquisizione di un Napoli in bancarotta al "finale da favola" scritto il 4 maggio scorso e risultato di "una strategia non ortodossa del proprietario". "Nel relitto del Napoli, che non si era mai ripreso dall'infatuazione per il geniale e travagliato Maradona, De Laurentiis ha intuito uno scenario avvincente di inversione di tendenza", scrive il prestigioso quotidiano inglese.