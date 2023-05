La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite di tutti i campionati che si giocheranno nel weekend, in ricordo delle le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Gravina: "Il calcio si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro"

Il messaggio di Gravina

"Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma da domani e per tutto il fine settimana (compresi i posticipi) per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna", si legge nel comunicato della Federcalcio. 'In un momento così difficile – ha dichiarato Gravina – il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro".