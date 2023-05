Un tricolore "cucito" sulla pelle con il numero 3, come gli scudetti vinti dal Napoli. E subito più in basso, la scritta: "Campioni d'Italia". Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra azzurra, continua a celebrare la vittoria del campionato regalandosi un tatuaggio dedicato al Napoli. Le immagini sono state pubblicate sui social dall'artista Valentino Russo che ha accompagnato le foto con una dedica per Di Lorenzo: "Uomini forti, destini forti. Non c’è altra strada (una citazione di Spalletti). Campione dentro e fuori dal campo. Un amico speciale. Ti voglio bene Gió, meriti tanto". Curiosità: Di Lorenzo è stato accolto con una sorpresa nello studio del tatuatore. Per lui c'era una torta azzurra con il suo volto e il numero 3.