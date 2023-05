Pioli: "Siamo indietro, ma l'Inter è il passato"

L'allenatore del Milan alla vigilia della partita con la Sampdoria torna a parlare dell'eliminazione dalla Champions: "I ragazzi hanno impiegato un po' a superare la delusione, ma ora dobbiamo reagire da grande squadra e vincere le ultime tre partite perché siamo indietro in campionato. Troppo importante andare in Champions: bilanci sospesi finché non sapremo come finiremo"

"Dobbiamo reagire allo sconforto"

"Siamo indietro in campionato rispetto a dove vorremmo essere, dobbiamo essere concentrati sulla Sampdoria ma vogliamo vincere tutte le ultime 3 partite per dimostrare chi siamo", le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. "L'umore della squadra? E' una fortuna poter giocare. Abbiamo subito una delusione forte, speravamo di andare in finale, i ragazzi ci hanno messo un po' di tempo a superare lo sconforto ma ora dobbiamo reagire da grande squadra".

"L'Inter è il passato, nessun complesso"

"La delusione è stata grande perché l'obiettivo era grande. Non so se la più grande della mia carriera, ne ho subite tante altre e mi auguro di avere ancora altre occasioni così. Abbiamo fatto un percorso importante in cui sono stati più i successi delle delusioni. Se ne valeva la pena? Certo, abbiamo imparato delle cose, sono esperienze che ci aiuteranno per crescere e migliorare in futuro. Complesso di inferiorità con l'Inter? Contro l'Inter hanno fatto la differenza i due primi tempi. Non siamo riusciti a fare gol, quello è stato il nostro difetto. Ma l'Inter è il passato e dobbiamo guardare avanti. Le lacrime che avevamo le abbiamo buttate tutte fuori, ora ci vogliono ferocia e determinazione per finire bene il campionato".

Niente bilanci finché...

"Arrivare in Champions è l'obiettivo, tutti i bilanci vanno sospesi finché non capiremo come chiuderemo il campionato. Andare in Champions è troppo importante. Cosa serve per migliorare? Le scelte fatte sono state condivise con la proprietà, a fine stagione si faranno tutte le valutazioni. Il bilancio andrà fatto a fine stagione. Potrà essere una stagione con voti alti o deludente. Aspettiamo per dare i voti".

Sul Milan poco spensierato

"Sorridente, spensierato e felice lo sei quando ti esce tutto bene. Quest'anno non abbiamo avuto continuità. Non sono mancate le partite in cui abbiamo giocato bene. La Sampdoria gioca con dignità, hanno poco da perdere e facendo un bel calcio. Però se loro giocano con dignità, passione e orgoglio, noi dobbiamo fare altrettanto".

Su Ibra e Origi

"Quando è mancato Leao ho usato Origi lì perché ha caratteristiche simili, ma sa anche riempire l'area. Parlare del singolo è sbagliato, se giochiamo bene, giochiamo bene tutti. Se non giochiamo bene tecnicamente, facciamo fatica a portare a casa il risultato. Da sempre. Se può recuperare Ibrahimovic per l'ultima? Me lo auguro molto, oggi non so rispondere. Ancora non è tornato sul campo".

Il Milan rimborsa i tifosi emiliani

Pioli commenta poi la decisione del Milan di rimborsare i tifosi emiliani che non potranno recarsi allo stadio domani. "Questo è il Milan, faccio i complimenti alla società e un grande augurio che la situazione possa migliorare il più velocemente possibile a chi sta vivendo questi momenti così tragici".