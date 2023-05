Mourinho deferito dopo le accuse a Chiffi

Cosa aveva detto Mourinho di Chiffi

"Questo risultato si adatta al peggiore arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi - aveva detto Mourinho, furioso per il rosso estratto a Celik a tempo quasi scaduto - Io penso che l'arbitro non abbia avuto grande influenza sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco all'ultimo minuto. Doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non dà il rosso a me perché non gli ho dato l'opportunità. È un po' il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo'. Io ho finito di allenare a venti-trenta minuti dalla fine perché sapevo che altrimenti mi avrebbe espulso". Mourinho aveva aggiunto: "Confesso che sono sceso in campo con un microfono: mi sono protetto".