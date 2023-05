Napoli-Inter e tutte le probabili di A

L’Europa mi metà settimana ha portato ben tre italiane nelle finali di coppa. In Serie A invece si deve ancora decidere tanto e questo turno può essere decisivo per alcune squadre sia in alta che in bassa classifica. Tra tentativi di rimonta e ultima spiaggia ci si gioca tanto nel terzultimo turno della stagione. In settimana sono arrivate tante notizie dalle varie infermerie.