L'Udinese e Andrea Sottil avanti insieme . Con una nota pubblicata sul proprio sito, la società friulana ha comunicato il rinnovo del contratto dell'allenatore fino al 2024: "Udinese Calcio comunica che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di mister Andrea Sottil fino al 30 giugno 2024 . Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli auguri di un proficuo lavoro insieme e il raggiungimento dei migliori risultati". Arrivato nell'estate del 2022 dopo un biennio alla guida dell'Ascoli, Sottil aveva firmato un contratto annuale che lo legava al club fino a giugno 2023 .

Una storia che continua

Quella di Sottil può essere considerata la seconda avventura con l'Udinese. Da calciatore, infatti, ha militato tra le fila friulane dal 1999 al 2003 vincendo anche un trofeo: la Coppa Intertoto 2000. Con la maglia dell’Udinese, Sottil ha collezionato 115 presenze e messo a segno 8 gol. In questa stagione, da allenatore, ha uno score di 12 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte in 37 partite. Il punto più alto della sua gestione è stato toccato tra l'ottava e la nona giornata di campionato, con la squadra al terzo posto in classifica.