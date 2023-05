Dove vedere Cremonese-Bologna

I numeri di Cremonese e Bologna

Dopo aver perso le prime due sfide in Serie A contro il Bologna (nel 1929/30), la Cremonese è rimasta imbattuta nei successivi tre confronti nel massimo campionato tra il 1989/90 e il match d’andata (1 vittoria, 2 pareggi). Il primo match di Davide Ballardini alla guida della Cremonese in Serie A risale al match d’andata contro il Bologna dello scorso 23 gennaio (1-1); dal suo arrivo i grigiorossi hanno guadagnato 17 punti in 17 partite e sarebbero fuori dalla zona retrocessione. Il 46% dei punti della Cremonese in questa stagione di Serie A sono arrivati a partire da aprile (11/24), percentuale record. Nel periodo i grigiorossi hanno guadagnato più punti (11 in otto match) del Bologna (10) in campionato. Dopo il successo contro lo Spezia nell’ultimo match casalingo, la Cremonese potrebbe ottenere due successi di fila allo Zini in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre-dicembre 1995 (contro Padova e Bari in quel caso, con Luigi Simoni allenatore). Il Bologna ha infilato una serie di sei match consecutivi senza alcuna vittoria (4 pari, 2 sconfitte) in campionato per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2021 (sette in quel caso). I rossoblù potrebbero inoltre pareggiare tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2021 (cinque in quell’occasione). Il Bologna ha vinto solo due delle ultime nove sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3 pari, 4 sconfitte), dopo che aveva ottenuto ben sei successi nelle precedenti nove contro queste formazioni (2 pari, una sconfitta).