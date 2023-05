Spalletti: "Non ho bisogno di ali, ma di stivali"

Subito arriva la risposta di Spalletti alle ultime parole di De Laurentiis: "Se mi sento le ali tarpate? Non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente, questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti una settimana fa a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì"