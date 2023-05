Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Tra il trionfo in Coppa Italia e il sogno Champions League l'Inter cerca l'ultimo punto che manca in campionato per avere la certezza di entrare fra le prime 4 della classifica. Inzaghi ha perso Correa e potrebbe giocare con Dzeko e Lukaku in attacco. Gasperini si gioca le ultime chance di aggancio alla zona nobile della classifica e ritrova Hojlund titolare con Pasalic che è in alternativa a Lookman